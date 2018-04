Slitta la riapertura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia, da maggio si passa a luglio

La modernizzazione e la messa in sicurezza della linea ferroviaria sul tratto tra Breil e Col di Tenda non possono essere completati in tempo. Secondo quanto riporta Nice Matin, il ritorno al servizio è spostato a luglio. La linea ferroviaria che collega Cuneo a Ventimiglia – attraverso la valle di Roya – era originariamente programmata per riaprire a maggio.

Dopo otto mesi di lavori di costruzione sulla sezione Breil-Tenda, i problemi con i subappaltatori (italiani) e lo sciopero delle ferrovie (francesi) hanno fatto slittare la riapertura. E il calendario indica ora un ritorno al servizio della linea il 13 luglio. Fino a quella data nessun treno da Nizza marcerà tra Breil e Tenda.