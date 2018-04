Sanremo. Con gli ultimi concerti di “Pierino e il lupo” della settimana scorsa – tutti esauriti – che hanno avuto un grande riscontro, non solo dalle scuole locali ma in un’ampia zona che ha abbracciato la Riviera da Cervo all’entroterra di Ventimiglia, si è concluso il ciclo di “Concerti per le Scuole”: l’iniziativa della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo rivolta agli studenti della scuole Primarie e Secondarie della nostra provincia.

Sono stati migliaia i giovani alunni che, nell’anno scolastico in corso, hanno occupato le poltroncine rosse del Teatro del Casinò, assistendo ed in alcuni casi divenendo anche parte integrante dello spettacolo.

“C’era un Re … viaggio nel tempo“, “Walt Disney nel Natale” e “Pierino e il lupo“, sono stati gli appuntamenti di quest’autunno, che hanno coinvolto anche studenti più grandi danto loro la possibilità di assistere alla prova generale dell’opera “Le nozze di Figaro“, lo scorso ottobre.

Da non dimenticare poi gli 8 simpatici e specifici incontri per “l’avvicinamento allo strumento”, tenutisi nelle scuole di Sanremo, che hanno coinvolto alunni dai 5 anni fino alla 5° elementare. Gli appuntamenti di quest’anno hanno riguardato il Violino, presentato sempre in una chiave giocosa, che ha permesso in tal modo di nell’entrare nello specifico di quello che è lo strumento, facendo giocare i bambini con violini adatti alle loro età.

Ora, con l’avvicinarsi della chiusura delle scuole e dell’inizio della Stagione Primavera/Estate della “Sinfonica”, ci si darà appuntamento al prossimo autunno.

Grande soddisfazione per il progetto è stata espressa dal personale docente di tutti gli istituti coinvolti: soddisfazione che gratifica anche quest’anno il personale amministrativo ed artistico della Fondazione, che ha creduto ancora una volta nel progetto, dedicando tempo ed energie alla sua realizzazione.