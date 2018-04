Si mettono alla guida di un furgone della Go Imperia e vanno a sbattare: nei guai due minorenni

Imperia. Due minorenni si sono messi alla guida di un furgone della Go Imperia, parcheggiato dagli operai addetti alla manutenzione del verde sul molo corto di Porto Maurizio e lasciato con le chiavi inserite nel cruscotto. Dopo pochi metri, data l’inesperienza, i due giovanissimi si sono schiantati contro le transenne che delimitano l’area, senza ferirsi ma danneggiando il mezzo sui cui erano saliti.

I due si sono poi dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dalla polizia municipale.

La Go Imperia attende ora il verbale redatto dagli agenti per capire come sono andati i fatti e valutare eventuali provvedimenti.