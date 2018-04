Sgombero accampamento fiume Roja, onorevole Di Muro (Lega): “Bene le ruspe, quartiere merita serenità”

Ventimiglia. “Bene le ruspe, era ora che venisse fatta un po’ di pulizia, i cittadini del quartiere erano esasperati. Ebbi un incontro con il Prefetto in cui parlammo di questa azione, già in programma, ma che solo nelle ultime settimane si è concretizzata. Mi pare sia andata bene, quindi desidero ringraziare le forze dell’ordine e tutte le istituzioni per la buona riuscita dell’intervento. Molte tende sono state distrutte così come alcuni manufatti abusivi, questo fa ben sperare che nel prossimo futuro non si riproponga la medesima situazione di degrado che ha interessato a lungo la zona delle Gianchette, che ora mi auguro ritrovi stabilmente la doverosa serenità”. Lo ha dichiarato l’onorevole Flavio Di Muro (Lega), in merito alla sgombero dell’accampamento abusivo sul greto del fiume Roja a Ventimiglia.