Sgombero a Ventimiglia, Condò ( Forza Nuova): “Dove sono i migranti ora? Verranno rimpatriati?”

Ventimiglia. “Sempre in relazione allo sgombero avvenuto di recente a Ventimiglia, vorremmo portare alla pubblica attenzione quanto segue.

Come già specificato nel nostro precedente intervento, nel gennaio scorso Forza Nuova in collaborazione con il Comitato per la Sicurezza dei cittadini di Ventimiglia, inoltro un esposto nel quale si denunciavano tutte le situazioni di pericolosità legate a questa situazione.

Alla luce di quanto accaduto, sono emersi ulteriori interrogativi sui quali vorremmo fosse fatta chiarezza.

In primis andrebbe sciolto il nodo sul futuro sia immediato, sia a breve termine di tutti questi migranti.

Dai quanto emerso parrebbe che, dei 180 migranti sgomberati (secondo noi sarebbero molti di più), solo 45 si troverebbero attualmente ospitati nei container del campo d’accoglienza della CRI. E tutti gli altri????

In secondo luogo desta non poche preoccupazioni, il futuro del centro d’accoglienza. Per questa struttura sorta ormai tre anni fa su un terreno di proprietà di Trenitalia per il quale la Prefettura chiese la disponibilità, e sul quale poi la CRI posizionò gli attuali container, chiedemmo di verificare la presenza e la validità delle licenze edilizie che, ad oggi, parrebbero non esserci.

Se ciò corrispondesse al vero, tenendo anche conto del fatto che siano ormai decorsi i termini per richiedere il carattere d’urgenza che avrebbe consentito di sanare queste eventuali mancanze e di regolarizzare la situazione, sembra ormai quasi certo il fatto che questo campo d’accoglienza sia prossimo allo sgombero e alla rimozione di tutto ciò che sia presente nell’area occupata.

E quindi? Quale sarà il futuro di queste persone? Verranno rimpatriate o le vedremo girare liberamente per le strade delle nostre città? Attendiamo risposte” - afferma il coordinatore provinciale Alessandro Condo’.