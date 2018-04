Imperia. Set blindato per uno degli chef più “grandi” d’Italia e del mondo, anche nel senso letterale del termine. Stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, oggi nella “città della dieta mediterranea” per girare una nuova puntata di “O Mare Mio”, trasmissione ideata dallo stesso cuoco per il canale Nove dedicata alle località costiere italiane e ai loro prodotti ittici.

Il luogo scelto per le riprese è lo stabilimento balneare “Bagni Oneglio” alla Marina di Porto Maurizio, durante le quali l’accesso è strettamente riservato agli addetti ai lavori, ma nonostante ciò siamo lo stesso riusciti a “rubare” qualche scatto.

Durante le registrazioni Cannavacciuolo incontrerà i pescatori e conoscerà le ricette di pesce tipiche del territorio. Un’importante vetrina per Imperia e tutta la Riviera dei Fiori.