Secondo “The Guardian” Sanremo migliore città con spiagge del sud Europa: ma la foto è di Mentone

Sanremo migliore città con spiagge del sud Europa. A dirlo è la pagina online del noto quotidiano inglese “The Guardian”, che la mette in testa ad una classifica fatta di 12 cittadine simili, tra le quali Sciacca in Sicilia al secondo posto, Galaxidi in Grecia (7°) e Zadar in Croazia (9°).

La testata britannica la definisce la “Montecarlo d’Italia”, rimarcandone i prezzi nettamente più bassi rispetto al Principato d’oltralpe.

Però, come spesso è accaduto in passato soprattutto su brochure pubblicitarie, la foto di copertina non è quella della Città dei Fiori, bensì quella di Mentone.