Sciopero ferroviario in Francia: ecco i treni che circoleranno oggi in Costa Azzurra

Questo martedì, il traffico ferroviario nella vicina Francia e nei suoi collegamenti con l’Italia sarà profondamente compromesso dallo sciopero della SNCF.

“In vent’anni di servizio non ho mai visto nulla del genere e personalmente penso che lo sciopero durerà fino alla fine di giugno “. Ha dichiarato a Nice Matin Eric Franciosi, scambista e segretario generale CGT des Arcs.

QUALI TRENI CIRCOLANO QUESTO MARTEDI?

Les Arcs Draguignan-Cannes: 6h10 (bus) e 16h30 (bus).

Cannes-Les Arcs Draguignan: 6h30 (auto), 7h (auto), 18h (auto).

Grasse-Cannes: 5:50 (bus), 6:25 (bus) e 16:50 (autobus).

Cannes-Grasse: 7:15 (bus), 17:50 (bus)

Cannes-Ventimiglia: 6h24, 6h54, 7h21, 8h23, 16h54, 17h52.

Ventimiglia-Cannes: 5h29, 6h29, 15h59, 16h59, 17h59, 18h59.

Cannes-Nizza: 18h54, 19h55, 21h22.

Nice-Cannes: 5h25, 5h59, 6h27, 7h27, 16h02, 17h01, 18h01, 18h57, 20h04.

Nice-Ventimiglia: 5h19, 14h36, 15h36, 16h36.

Ventimiglia-Nizza: 8:31, 8:48, 9:31, 10:29.

Marsiglia-Nizza: niente treno o autobus

Nice-Breil: 7h30, 17h20, 19h50 (solo perché).

Breil-Nice: 6h10, 7h05, 18h, 19h20 (solo perché)

COME FACCIO A SAPERE SE IL MIO TRENO È CIRCOLATO?

In tempo reale: scarica l’applicazione SNCF, il link più affidabile per conoscere i treni in esecuzione o cancellati in tempo reale.

In rete:

– sncf.com;

– yes.sncf;

– transilien.com per gli orari Transilien per stazione;

– ter.sncf.com per gli orari TER per regione.

Per telefono: due numeri gratuiti:

– per informazioni sul traffico principale: 0.805.90.36.35.

– per le informazioni sul traffico Transilien: 0.805.70.08.05.

Sul posto: l’elenco dei treni in circolazione sarà pubblicato tutti i giorni, il giorno prima, alle 17 in ogni stazione.