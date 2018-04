Sciopero di organizzazioni sindacali, Casinò Spa: “Il management rivendica autonomia in strategie aziendali”

Sanremo. Dopo la proclamazione delle giornate di sciopero per il ruolo Gioco da parte di alcune Organizzazioni Sindacali Casinò Spa dichiara: “Il Management, pur non sottraendosi ad un confronto con le organizzazioni sindacali, rivendica la sua autonomia nelle strategie aziendali e nell’ esercizio della sua azione, tesa all’ottimizzazione delle risorse e dei risultati.

In questo quadro riteniamo che sia determinante accogliere, ponderare ed implementare le scelte strategiche nel settore Giochi individuate dalla Direzione Tecnica, che riteniamo sia qualificata ad indirizzare e recepire i desiderata della clientela.

Considerando l’impegno profuso in termini di investimenti e di risorse umane, riteniamo che questo ultimo fine settimana di aprile e ponte del Primo Maggio potesse essere fortemente produttivo per l’azienda e che quindi debba considerarsi una importante occasione persa. Cogliamo l’occasione per esprimere il nostro più sentito ringraziamento per la fiducia accordataci dalla nostra più affezionata clientela, che, in questi giorni, numerosa sta frequentando le nostre sale.

Riteniamo che le relazioni sindacali sino ad oggi siano state impostate su principi di correttezza e di reciproco rispetto, in relazione alle rispettive posizioni. Concludendo esprimiamo un sincero ringraziamento a tutti quei dipendenti che hanno permesso di soddisfare comunque le migliori aspettative dei nostri clienti in questo importante Ponte del Primo Maggio”.