Sanremo. Una vera vergogna. E’ quella testimoniata fotograficamente da un utente Facebook su di un gruppo cittadino. Il luogo del misfatto è Monte Bignone e probabilmente chi ha compiuto lo scempio è arrivato nella Città dei Fiori da Genova, in treno, l’altro ieri: mercoledì 4 aprile. Questo si desume da un biglietto ferroviario lasciato per terra.

Ma c’è poco da investigare per capire che chiunque fosse stato lì quel giorno non sia dotato di senso civico, decenza e quant’altro sia necessario per convivere insieme agli altri abitanti di questo mondo.

Lo si capisce dalla spazzatura lasciata in bella vista davanti alla chiesetta della frazione montana: bottiglie di plastica e vetro, cartacce e i residui maleodoranti di un pic nic tra i più sudici. E non solo: anche vicino ai bagni di quello che era il ristorante del posto c’è di tutto: sacchi della spazzatura (forse utilizzati come tovaglia) pentole, avanzi di cibo e ancora bottiglie di plastiche, “ottime” per l’ambiente. La porta dei servizi igienici, inoltre, è stata forzata.

Insomma, un luogo tra i più belli della provincia stuprato da “turisti” dei quali, sinceramente, non si sente assolutamente il bisogno, ovunque. E’ ovunque vivano questi incivili, probabilmente, non se ne sente il bisogno come cittadini.