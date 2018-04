Scappa dai domiciliari per comprare la “coca” a Sanremo: 53enne pluripregiudicata finisce in carcere

Imperia. La dipendenza dalla droga fa spesso brutti scherzi e fa compiere azioni delle quali pentirsi. Ne sa qualcosa una 53enne di Vallecrosia pluripregiudicata che oggi è finita in Tribunale per il processo in direttissima.

Ieri sera, verso le 21, era stata arrestata a Sanremo dai carabinieri della locale Compagnia perché trovata in possesso di un grammo di cocaina, appena acquistato da un pusher. Inoltre, la donna sarebbe dovuta essere a casa, perché rinchiusa ai domiciliari a seguito di una condanna definitiva per ricettazione.

Dopo una notte nella cella di sicurezza del Comando dell’Arma di Villa Giulia nella Città di Fiori, l’arrestata è oggi comparsa davanti al giudice Massimiliano Botti che, in attesa della prossima data del processo, l’ha spedita al carcere femminile di Pontedecimo a Genova.