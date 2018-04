Sanremo, venerdì 27 aprile alle 21.15 appuntamento all’Ariston con “Brunori a teatro”

Sanremo. La nuova avventura a teatro di Brunori Sas segue un incredibile 2017 che ha visto il cantautore conquistare il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti “A casa tutto bene”, certificato disco d’oro, seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti e numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “La Verità”, che ha ottenuto anche il disco d’oro.

Dopo il collaudato successo dell’esperienza teatrale del 2015 con “Brunori SRL, una società a responsabilità limitata”, Dario porterà in scena uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e argute riflessioni, che si rifà allo stile del teatro – canzone e della standup comedy. Insieme alla sua storica band, alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con profano, malinconia con simpatia, e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica. Un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è…l’incertezza, vedere per credere: http://bit.ly/BrunoriATeatro

Prezzi di ingresso:

platea € 35,00+3,00 prevendita – € 30,00+3,00 prevendita

galleria € 25,00+2,00 prevendita – € 20,00+2,00 prevendita

Info e prenotazioni tel. 0184 506060 tutti i giorni dalle 16:00 alle 21:00 e da martedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00.

Prevendite on line: www.aristonsanremo.com – www.ticketone.it