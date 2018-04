Sanremo, torna l’Ariston Comic Selfie, tanti ospiti e novità per questa terza edizione

Sanremo. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa dell’Ariston Comic Selfie, il primo talent online rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, ai quali viene offerta la possibilità di mettere in mostra il proprio talento inviando un video-selfie della durata massima di 90 secondi e di portare la propria comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia.

Tante le novità introdotte in questa terza edizione, che andrà in scena mercoledì 30 e giovedì 31 maggio sul palco del Teatro Ariston, presentate dal conduttore Edoardo Mecca, web influencer e attore e dall’organizzatrice Chiara Magliocchetti. Ritorna la categoria Parody, sezione musica/parodia a tema comico, web contest dedicato alle video-parodie delle canzoni famose, già presente lo scorso anno e che nel 2018, per via del successo ottenuto in passato, torna ad essere nuovamente protagonista. Il presentatore Edoardo lo definisce “Un lavoro non facile perché bisogna unire la musica e il testo basato su un tema di attualità capace di attirare le persone. I sottotitoli in questo caso sono indispensabili per rendere il video virale dal momento che permettono di far comprendere il video anche senza l’audio“. Grande novità di questa terza edizione la categoria Poetry, dedicata a coloro che desiderano far conoscere un proprio testo poetico, rigorosamente di proprietà intellettuale del candidato che dovrà recitarlo in un video-selfie.

Ad affiancare il presentatore ci saranno Diana Del Bufalo, in passato cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi e attualmente presentatrice e attrice di film, fiction e musical e Leonardo Fiaschi, imitatore del programma Colorado e concorrente di Tale e Quale Show, definito dagli organizzatori una vera e propria mina vagante, sempre carico di energia. Ospite della finalissima Georgia Mos, DJ sanremese ormai lanciata a livello internazionale, ospite di alcuni tra i più importanti club in India, Cina, Spagna e Francia.

Saranno 16 i ragazzi che si daranno battaglia per conquistare il palcoscenico più famoso d’Italia, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi durante le serate del 30 e del 31 maggio. Ecco i nomi di coloro che sono riusciti a superare la prima fase del concorso: Danilo Monterotti, Marco Calcagno e Nicola Fazio, Umberto Maria Sasso e Giuseppe Tebaldi, William Volpicella e Valentina Gadaleta, Raffaello Corti, Nicolò D’Angelo, Karl Mirabelli, Bruno Interlandi e Marco Rudel, Giovanni Lopedota, Gianluca Criscuolo, Chiara Battistini, Marco Bernardini, Luca Cristiani, Roberto Lanzolla, Vittorio Pettinato e Matteo Portinari, Thomas Zamboni. I 5 finalisti verranno annunciati venerdì 11 maggio e sarà possibile votare il proprio preferito dal 1 all’8 maggio al seguente sito www.aristoncomicselfie.com.

La giuria di qualità sarà composta da Carla Vacchino, proprietaria del Teatro Ariston, Danila Confalonieri, responsabile ufficio promozione culturale Siae, Isabella Biffi, cantautrice e regista, Red Ronnie, conduttore televisivo e critico musicale, Giuseppe Conte, poeta e infine Marco Lodola, artista e autore del simbolo di questa edizione di Ariston Comic Selfie, un viso multicolore rivisitato in chiave pop che è stato applicato sulla facciata del teatro in versione di scultura luminosa. Si tratta di una giuria di tutto rispetto, come dichiara anche il presentatore dell’evento: “Mostra quale grande opportunità hanno i ragazzi, è raro avere qualcuno che giudica con competenze del genere“.

Per quanto riguarda invece i premi, ai vincitori designati dalla giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla Siae dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Ai tre vincitori delle classifiche web verrà invece offerta la possibilità di esibirsi nella stagione teatrale successiva del Teatro Ariston, i vincitori del voto sala per la sezione Ariston Comic Selfie riceveranno due biglietti omaggio per lo spettacolo di Pucci al Teatro Ariston in programma il 18 agosto, i vincitori del voto sala per la sezione Poetry riceveranno due biglietti per il Premio Tenco 2018, mentre i vincitori del voto sala per la sezione Parody riceveranno due biglietti come spettatori per il Festival di Sanremo 2019. Verrà inoltre allestita una apposita mostra nella Sala Incontri del Teatro Ariston dedicata ai Meme e alle altre sezioni di Ariston Comic Selfie, a tal proposito gli organizzatori dichiarano: “Quest’anno non ci facciamo mancare niente” e vedendo il ricco programma di questa terza edizione c’è da credergli.

Le serate finali saranno trasmesse in diretta streaming dal Teatro Ariston di Sanremo.