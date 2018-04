Sanremo, torna la fiera di Bussana Nuova “a Feira de öve”

Sanremo. Domenica 22 Aprile, per tutto il giorno, ritornerà la fiera di Bussana Nuova, a Feira de öve, organizzata dal Circolo Ricreativo Bussanese in collaborazione con Floriana Vinai ed il Comune di Sanremo.

Il Circolo Ricreativo Bussanese, invita tutti a partecipare alla “Feira de öve – Fiera di Bussana”, per riscoprire la bellezza di una vera fiera tradizionale, dove il tempo si è fermato. Una pagina di storia e di antiche tradizioni che coinvolgerà con semplicità e allegria, sia i grandi, con bancarelle di vari generi, sia i bambini, con tante attività (laboratori creativi, battesimo della sella, batteria da suonare ecc…) e tanti animali da scoprire.

Quest’anno sarà possibile parcheggiare gratuitamente al mercato dei fiori dal quale dalle ore 10 alle ore 17 sarà possibile raggiungere la fiera col servizio trenino, sempre gratuitamente.

Ecco un riassunto delle molteplici e imperdibili iniziative:

TREKKING DEL MARE CON SFILATA DI CARROZZE: al mattino a partire dalle ore 09.30 un’affascinante sfilata di carrozze percorrerà le vie della fiera per poi raggiungere Taggia, costeggiando Arma via mare, e infine fare rientro verso le ore 12.30-13.00 nuovamente a Bussana dove stazioneranno per tutto il resto della durata della fiera! Una sfilata senza tempo che affascinerà tutte le età!

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA: Nella fiera, oltre a cavalli, tanti altri animali della fattoria: l’Asina Gelsomina, le pecore e le caprette del Pastore, simpaticissimi maialini e ancora tanti affettuosi coniglietti, galline, pappagalli, porcellini d’India, criceti, pesci dai vari colori….

BATTESIMO DELLA SELLA: i pony del maneggio ‘Il Piccolo Ranch – Molino del Fico’ per un battesimo della sella da veri cowboy

OPEN GARDEN: il giardino del nuovo Asilo di Bussana, recentemente restaurato, verrà adibito per l’occasione in maniera speciale e sarà aperto a tutti i bambini. Le maestre Antonella e Franca vi accoglieranno nel loro giardino con vari giochi, laboratori e una golosa merenda. Per chi volesse è possibile visitare l’asilo e richiedere informazioni per le prossime iscrizioni!

TRUCCABIMBI: la nostra truccabimbi Simona vi accoglierà con allegria e spensieratezza

LA BATTERIA DI NONNO EZIO: per i più intraprendenti prove di Batteria con Nonno Ezio, che metterà a disposizione la sua pazienza e la sua batteria nelle mani dei più piccoli

LABORATORIO CREATIVO CON SONIA: Tanti laboratori creativi e didattici e l’Arte del Colore

SPETTACOLO EQUESTRE: Alle ore 15.00 spettacolo equestre

BANCARELLE: tante bancarelle per tutti i gusti: prodotti alimentari, macchine agricole, mercatino del piccolo antiquariato e collezionismo, artigianato e tanto altro….

FAVE E UOVA SODE: é il recupero della parte più antica della tradizionale Fiera di Bussana.

I bar del paese distribuiranno gratuitamente uova sode e fave a tutti.

Per tutti i dettagli guardate su Facebook la pagina ‘Bussana in Fiera’