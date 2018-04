Sanremo, il sopralluogo del sindaco Biancheri alla scuola San Pietro

Sanremo. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri, accompagnato dal Vicesindaco Costanza Pireri, dal dirigente dei Lavori Pubblici Danilo Burastero e dalla dirigente scolastica centro levante Rita Zappulla, ha effettuato un sopralluogo alla scuola San Pietro propedeutico a piccoli interventi di manutenzione.

“E’ stata anche l’occasione – spiega il primo cittadino – per visitare una bella realtà scolastica di frazione. Quest’estate il plesso sarà poi interessato da importanti interventi di efficientamento energetico. La scuola di San Pietro, infatti, sarà uno dei sei istituti su cui interverremo nei prossimi mesi grazie ai fondi europei Por- Fesr”.

Si sta altresì valutando il progetto per il completamento dell’area esterna utilizzata dai bambini per la ricreazione.

“La scuola San Pietro – conclude il Vicesindaco Costanza Pireri – è davvero un bell’istituto, una piccola realtà di frazione che riesce a far vivere la scuola anche dai genitori, sempre coinvolti e presenti. Insomma, è un piccolo nucleo per così dire familiare, capace di dare ottime risposte a livello educativo e di socializzazione”.