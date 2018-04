Sanremo. Ieri mattina il consigliere incaricato Giuseppe Faraldi ha incontrato le società sportive che utilizzano il polo di Valle Armea.

“Un incontro molto proficuo – racconta Faraldi – durante il quale le società hanno ribadito il loro apprezzamento per i 3 nuovi campi riscaldati realizzati dalla nostra Amministrazione comunale e che rappresentano senza dubbio uno dei maggiori investimenti sullo sport ad oggi realizzati. Ringrazio davvero tutti coloro che sono intervenuti per i consigli e i suggerimenti forniti” .

I campi vengono utilizzati da tanti sportivi, tra cui anche numerosi bambini e ragazzi.

Per questo uno degli argomenti affrontati ha riguardato una migliore gestione degli spazi per permettere una coabitazione più semplice e meglio distribuita.

Inoltre, poiché recentemente si sono verificati alcuni episodi di danneggiamento di alcune parti della struttura, in accordo con le società, è stato deciso di compiere un ulteriore sforzo di investimento per poter avere un custode.

“Non solo: per una migliore definizione degli spazi comuni e soprattutto della zona antistante gli spogliatoi – continua il consigliere comunale – Amaie Energia darà luogo a breve all’installazione di telecamere sul perimetro esterno, così da garantire una maggiore sicurezza dell’intera struttura. E coordinandoci sempre con Amaie Energia, daremo seguito ad alcuni piccoli lavori di manutenzione. E’ inoltre auspicio dell’Amministrazione poter intervenire sulla restante parte della struttura in modo da offrire ulteriori spazi riscaldati alle società che, in questo momento, li utilizzano. Sarà mia premura avere altri incontri con le società così da ottenere sempre una maggiore partecipazione nell’utilizzo della struttura”.

Infine, è stata espressa la volontà di trovare un nome a questa struttura che, genericamente, ora è chiamata “polo sportivo di Valle Armea”.

Una piccola e ulteriore attenzione per assicurare una maggiore identità a uno spazio davvero molto apprezzato e utilizzato.