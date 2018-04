Sanremo, sono disponibili gli allegati per i centri diurni estivi

Sanremo. Si ricorda che i gestori privati dei Centri diurni estivi, prima dell’avvio degli stessi, devono presentare al Comune ove sono ubicati una comunicazione di inizio attività con descrizione del progetto da cui si evinca il rispetto dei requisiti di cui alla linee guida approvate con D.G.R. n. 535/2015 (vedasi allegato “A”) e con compilazione del modello allegato alla D.G.R. n. 488/2016 (vedasi allegato “B”), scaricabile direttamente dall’allegato.

Si precisa che i Centri diurni estivi offrono a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco, movimento, creatività e conoscenza del territorio ed assolvono al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie che lavorano un servizio di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole. I Centri estivi integrano ed affiancano la funzione di prevenzione primaria svolta dai centri di aggregazione e dai centri educativi.

Il servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; ciascun centro può tuttavia individuare, all’interno di questo range, la fascia d’età a cui si rivolge, in considerazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative del centro stesso.

Per i requisiti organizzativi e strutturali specifici che i suddetti Centri devono possedere si rinvia alla lettura dell’allegato “C” .

In presenza di segnalazioni e/o esposti relativi ai Centri per i quali non vi sia stata alcuna comunicazione di inizio attività, si procederà con una vigilanza straordinaria.

Gli uffici del Settore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE – Servizio SCUOLA c.so Garibaldi 30 sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (tel.: 0184 52901/ Referenti: dr.ssa Marina Morandi – sig.ra Maria Grazia Silingardi).

Tutta la documentazione è pubblicata nella home page del sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it). Qui in seguito sono disponibili gli allegati.

