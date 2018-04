Sanremo. Un 21 aprile che sembra il 21 giugno. Se la primavera, ad un mese dal suo inizio ufficiale, si è vista poco, ci pensa l’estate che arriva prepotente con ben due mesi d’anticipo.

E le spiagge della Città dei Fiori, libere e non (quelle già operative), iniziano ad affollarsi di bagnanti, spinti da un solleone “modello agosto” e da temperature che superano tranquillamente i 25 gradi centigradi.

Chi entra in acqua non lo fa da temerario fuori stagione, lo fa per rinfrescarsi, sin dalle prime ore di questa splendida mattinata, che dà l’inizio ad un week end a tutti gli effetti estivo.

Anche il resto della città (come d’altronde il resto della provincia) sembra risvegliarsi da un inverno forse un po’ troppo lungo e freddo, caratterizzato da un colpo di coda che ha messo ko la salute di molti.

Ma oggi, per le vie del centro gremite di turisti e residenti, lungo la pista ciclabile, di starnuti e colpi di tosse non se ne sentivano affatto. Solo tanti sbuffi dovuti al caldo inaspettato. E c’è da scommettere che qualcuno inizierà presto a lamentarsene, dopo aver mugugnato (come d’abitudine locale) per il freddo e la pioggia.