Sanremo, scattano i primi DASPO urbani

Sanremo. Alle prime ore della mattinata odierna l’unità operativa polizia giudiziaria del corpo della polizia municipale di Sanremo è intervenuta nell’ambito della nuova stazione ferroviaria per la problematica delle persone senza fissa dimora che pernottano in quell’area.

Sono stati identificate varie persone sia di cittadinanza italiana che di cittadinanza comunitaria. Sono stato elevati due verbali ai sensi dell’Art. 9 del D.L. 14/2017, convertito in legge 48/2017 ( DASPO cittadini ), per cui le due persone soggette a tale provvedimento nelle prossime 48 ore non dovranno più essere ritrovate in tali luoghi, contrariamente saranno segnalate al Questore di Imperia per l’emissione di un provvedimento di più lunga durata. E’ intervenuta anche Amaie-Energia che ha effettuato lo sgombero delle masserizie rinvenute ed è stato attuato un lavaggio approfondito delle scale di accesso al parcheggio sotterraneo. Nuovi interventi sono programmati nei giorni a seguire.