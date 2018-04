Sanremo. “Salviamo villa Nobel, chi può lo faccia”. “Alt! Al degrado di villa Nobel”. Sono questi i contenuti dei cartelli apparsi nel pomeriggio di ieri sulla cancellata dello storico edificio dove Alfred Nobel trascorse gli ultimi anni della propria vita. Una dimora ricca di fascino, storia e cultura ma, di fatto, abbandonata.

L’appello per salvare la villa che si affaccia su corso Cavallotti è rivolto a tutti: istituzioni in primis, come la Provincia, proprietaria dell’edificio. L’importante, comunque, è che qualcuno faccia qualcosa per non far sprofondare l’edificio nell’oblio e nel degrado.