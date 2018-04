Sanremo, S.I.A.P.: “La cattura dell’evaso dimostra che la polizia stradale non deve chiudere”

Sanremo. “L’importante cattura dell’evaso messa a segno dai poliziotti della polizia stradale di Sanremo dimostra quanto il S.i.a.p. sta sostenendo con forza da tempo, ovvero che le politiche basate sulla spending review non devono essere seguite per giustificare i tagli alle forze dell’ordine.

Abbiamo fatto appello al Dipartimento della P.S. e alle istituzioni locali per scongiurare la chiusura della Stradale di Sanremo ma sosteniamo la stessa linea anche per la Stradale di Finale ligure e Chiavari e per i posti Polfer a rischio.

Gli organici della Polizia di Stato sono in grave carenza a causa di un oggettivo mancato tourn over e solo in questi ultimi mesi cominciamo ad uscire dalle scuole i primi nuovi allievi agenti. Per questo bisogna che chi si occupa del controllo del territorio come Questure e Commissariati possa contare anche sul supporto delle Specialità della Polizia di Stato.

Pertanto auspichiamo che questa brillante operazione di polizia serva a sensibilizzare ulteriormente le istituzioni locali e l’opinione pubblica affinché venga stoppata definitivamente l’infausta progettualità di chiusura che incombe sulla Polizia Stradale di Sanremo” - afferma Roberto Traverso – dirigente nazionale S.I.A.P.