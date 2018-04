Sanremo. Gran pienone: sold out dei posti a sedere e spettatori in piedi per lo spettacolo “Charleston”, messo in scena mercoledì 11 Aprile al teatro casinò di Sanremo dalla amatoriale compagnia teatrale Scacco Matto, grazie al patrocinio gratuito della Asl1 di Imperia e del comune di Sanremo e Provincia.

“Charleston” è il terzo successo degli Scacco Matto, dopo “Divinamente Umani… Umanamente Divini” e “Dove finisce l’arcobaleno”.

La compagnia, composta da infermieri del Reparto Psichiatrico dell’Ospedale di Imperia e da parenti e amici sensibili, insieme alla Onlus SorridiconPietro, a cui è stato devoluto tutto l’incasso dell’evento, colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata.

Nativi di Imperia, esprimono gratitudine verso i loro sostenitori, che anche questa volta li hanno seguiti nei loro spostamenti nelle varie città della provincia: Sanremo nel caso specifico.

Il profitto della serata è stato, appunto, devoluto alla SorridiconPietro, che ormai da anni si occupa di cure palliative in età pediatrica nella provincia di Imperia con il suo progetto Diamo Qualità Alla Vita, in collaborazione con la Asl1 di Imperia e l’Ospedale Gaslini di Genova.