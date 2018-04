Sanremo, pubblicati sul sito del Comune i bandi di gara delle spiagge libere attrezzate

Sanremo. Sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e nella home page dello stesso sito i bandi di gara (e la relativa documentazione) inerenti alla gestione tecnica di 4 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo: spiaggia libera attrezzata Bussana Torchi, Foce Levante, Foce Ponente, Tiro a Volo Ponente.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13 di venerdì 4 maggio 2018. Prima seduta pubblica: ore 9 di lunedì 7 maggio 2018.

Documentazione di gara: il disciplinare di gara che contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e altre informazioni, unitamente alla relativa modulistica nonché ai Capitolati speciali d’appalto ed a tutti gli elaborati di gara, sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto anche al link della Regione www.appaltiliguria.it

Lotto n.1 Spiaggia libera attrezzata Bussana Torchi

Oggetto dell’affidamento è la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di Sanremo denominata “BUSSANA TORCHI” con manufatti a carattere stagionale.

La gestione tecnica della spiaggia ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

. sorveglianza e assistenza in mare dei bagnanti;

. pulizia e manutenzione del litorale;

. pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;

. pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti fissi.

Nell’affidamento è compreso il manufatto adibito ad attività commerciale / /somministrazione di alimenti e bevande ed il gestore potrà attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.

La gestione e le attività svolte nelle aree e nei locali comunali devono essere esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel capitolato d’appalto.

Il corrispettivo che l’aggiudicatario dovrà versare al Comune è soggetto al rialzo e l’importo a base di gara per il lotto in argomento, al netto dell’IVA, è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00)

Lotto n.2 Spiaggia libera attrezzata Foce Levante

Oggetto dell’affidamento è la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di Sanremo denominata “FOCE LEVANTE” con manufatti a carattere stagionale.

La gestione tecnica della spiaggia ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

. sorveglianza e assistenza in mare dei bagnanti;

. pulizia e manutenzione del litorale;

. pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;

. pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti fissi.

Nell’affidamento è compreso il manufatto adibito ad attività commerciale / somministrazione di alimenti e bevande ed il gestore potrà attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.

La gestione e le attività svolte nelle aree e nei locali comunali devono essere esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel capitolato d’appalto.

Il corrispettivo che l’aggiudicatario dovrà versare al Comune è soggetto al rialzo e l’importo a base di gara per il lotto in argomento, al netto dell’IVA, è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00)

Lotto n.3 Spiaggia libera attrezzata Foce Ponente

Oggetto dell’affidamento è la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di Sanremo denominata “FOCE PONENTE”.

La gestione tecnica della spiaggia ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

. sorveglianza e assistenza in mare dei bagnanti;

. pulizia e manutenzione del litorale;

. pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;

. pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti fissi.

Nell’affidamento è compreso il manufatto adibito ad attività commerciale / somministrazione di alimenti e bevande ed il gestore potrà attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.

La gestione e le attività svolte nelle aree e nei locali comunali devono essere esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel capitolato d’appalto.

Il corrispettivo che l’aggiudicatario dovrà versare al Comune è soggetto al rialzo e l’importo a base di gara per il lotto in argomento, al netto dell’IVA, è pari ad € 3.000,00 (tremila/00)

Lotto n.4 Spiaggia libera attrezzata Tiro a Volo Ponente

Oggetto dell’affidamento è la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di Sanremo denominata “TIRO A VOLO PONENTE” con manufatti a carattere stagionale.

La gestione tecnica della spiaggia ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

. sorveglianza e assistenza in mare dei bagnanti;

. pulizia e manutenzione del litorale;

. pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;

. pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti fissi.

Nell’affidamento è compreso il manufatto adibito ad attività commerciale / somministrazione di alimenti e bevande ed il gestore potrà attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.

La gestione e le attività svolte nelle aree e nei locali comunali devono esser esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel capitolato d’appalto.

Il corrispettivo che l’aggiudicatario dovrà versare al Comune è soggetto al rialzo e l’importo a base di gara per il lotto in argomento, al netto dell’IVA, è pari ad € 2.000,00

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il presente affidamento ha decorrenza dalla data della consegna delle aree e dei manufatti e scadenza il 30.09.2020.

La stazione appaltante, qualora al Comune di Sanremo venisse rinnovata la concessione demaniale marittima per il mantenimento delle spiagge libere attrezzate oggetto di affidamento, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori anni 3 (tre) e pertanto fino al 30.09.2023