Sanremo, prosegue il ciclo di incontri dedicati alla formazione alberghiera di Mansueto Group

Sanremo. Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla formazione professionale alberghiera di Mansueto Group.

Domani, mercoledì 11 aprile, presso i laboratori di via Volta dell’azienda sanremese fornitrice di prodotti alimentari per yacht, lo chef Eduardo Azuaza, technical adviser di Sosa Ingredients, delizierà i presenti con approfondimenti e dimostrazioni pratiche di ricette esclusive per la ristorazione gastronomica. L’incontro avrà inizio alle ore 14.30.

Previsto anche un secondo incontro il giorno 12 a Portosole dove un maestro si esibirà in un “kaitai show”.