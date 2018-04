Sanremo, pollice verso dall’Arpal: scattano i divieti di balneazione

Sanremo. Sono scattati questa mattina i primi divieti di balneazione della bella stagione in tre punti della città dei fiori. Gli esami Arpal hanno evidenziato parametri fuori norma a San Martino, nel tratto di corso Trento Trieste e alla foce.

Sulle cause gli uffici di palazzo Bellevue fanno notare come nelle zone interessate dal divieto siano in corso lavori alle fognature. Due cantieri infatti sono a lavoro proprio a San Martino e l’altro dalla spiaggia dell’Arenella.