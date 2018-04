Sanremo, piano delle alienazioni: all’asta 110 posti interrati nella nuova stazione

Sanremo. Il piano della alienazioni che verrà approvato molto probabilmente il prossimo 23 aprile, quando si terrà il consiglio comunale sul bilancio previsionale, vede finire all’asta una nuova parte del patrimonio pubblico.

Si tratta dei 110 posti auto interrati sotto la nuova stazione, poco visibili dai turisti e anche mediamente snobbati dai sanremesi, perché la struttura ha alcune carenze manutentive, le quali non fanno stare proprio tranquilli i viaggiatori che si allontanano dalla città dei fiori per più giorni.

Metterli a posto e pubblicizzarli meglio non è stata la strategia scelta dall’amministrazione comunale, nonostante si stimi un’entrata annuale per le casse di Palazzo Bellevue di circa 80 mila euro.

Per rendere più appetibili i locali vuoti, per non dire abbandonati, della nuova stazione – entrando sulla destra – ancora al grezzo, il Comune ha deciso di inserire nel pacchetto anche i 110 parcheggi interrati.