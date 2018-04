Sanremo piange Patrizio Marra, portato via da un male incurabile a 47 anni

Sanremo. È morto a soli 47 anni Patrizio Marra. Portato via da un male incurabile in un letto del hospice del Borea, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i tanti che lo conoscevano e lo stimavano per il suo carattere mite, amichevole ed altruista.

Lavorava in un albergo del centro e su Facebook, da quando si è appresa la triste notizia, si moltiplicano i messaggi di cordoglio.