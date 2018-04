Sanremo, per il meteorologo Pennellatore da stasera piogge e temporali da “codice Arancio”

Sanremo. “Da questa sera e per la notte, codice ARANCIO per piogge intense e temporali su Imperiese”. Lo ha annunciato il meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore.

Al momento, invece, l’Arpal non ha diramato alcun bollettino in cui è annunciato uno stato di allerta per piogge. Non sarebbe la prima volta, comunque, che il noto meteorologo “sfida” l’agenzia ligure con le sue previsioni del tempo.