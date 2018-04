Sanremo, patto di stabilità, assessore Berrino: “I due milioni di euro frutto del lavoro di Regione Liguria e Anci”

Sanremo. “Gli oltre 2 milioni di euro, approvati dal Consiglio del autonomie locali sono un grande risultato per la città di Sanremo, che, grazie al lavoro di Regione Liguria e alla collaborazione con Anci Liguria, potrà fruire di risorse importanti per opere pubbliche a servizio dei cittadini. Sono molto soddisfatto, inoltre, che Sanremo abbia ottenuto circa il 20% del totale di 11 milioni di euro sbloccati da Regione a sforamento del Patto di stabilità.

A questo punto, l’auspicio è che i fondi vengano, in tempi brevi, impiegati per opere cantierabili per la manutenzione ordinaria e straordinaria della città”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino in merito allo sblocco di 11 milioni di euro, approvato dal Cal, in deroga al Patto sul Stabilità.