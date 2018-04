Sanremo. E’ prematuramente scomparso l’Architetto Alberto Franzone, padre di Francesca, fratello dell’Avvocato Sabrina Franzone, facendolo mancare all’affetto dei suoi cari.

Molto noto nell’ambiente professionale soprattutto per essere stato un innovatore del legno e dell’efficienza energetica nell’ambito della progettazione e realizzazione di edifici e strutture civili. Il legno era la sua grande passione in cui era impegnato anche nelle sue ultime sfide professionali che lo avevano portato a collaborare con le migliori professionalità della filiera del legno in Friuli, sua amata terra d’origine. Le esequie si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di San Martino a Sanremo.