Sanremo, nordafricano accoltellato alla schiena: è mistero sulla dinamica

Sanremo. Un nordafricano di circa 40 anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale Borea con una ferita da arma da taglio all’altezza della scapola destra.

Era stato soccorso dal 118 con gli equipaggi di auto medica e ambulanza di Sanremo Soccorso verso le 16, per strada in via Dante Alighieri all’altezza del civico 317.

Questo è quello che al momento è noto. Sì, perché l’uomo, che quando è stato medicato si trovava insieme al figlio minorenne, non ha saputo o non ha voluto dare spiegazioni su chi, come e perché gli ha inferto il fendente.

Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni. Sul caso indaga la polizia.