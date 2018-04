Sanremo, nella giornata di ieri tre arresti per spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Sanremo. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto A.B., pregiudicato algerino, classe 98, senza fissa dimora, colto in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina ad O.A., pregiudicato sanremese, classe 65.

Questi, già noto agli investigatori dell’arma, era stato visto aggirarsi con fare circospetto in via della Repubblica, motivo per il quale è stato pedinato per un centinaio di metri fino ad un incrocio ove è sopraggiunto il noto spacciatore.

I due, non accorgendosi della presenza dei militari in borghese, hanno effettuato lo scambio droga/denaro venendo immediatamente bloccati. Il giovane sanremese, nel tentativo di disfarsi dello stupefacente, ha aggredito fisicamente uno dei militari operanti ed è stato fermato con l’ausilio di un’altra pattuglia nel contempo intervenuta.

I carabinieri hanno poi rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 0,5 gr. di cocaina oggetto della cessione.

Lo spacciatore è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando carabinieri di Villa Giulia mentre O.A. è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che avrà luogo nella mattinata di domani, accusati rispettivamente di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a ubblico ufficiale.

Lo stesso reparto dell’Arma ha operato anche nella tarda serata traendo in arresto in flagranza S.C.M., muratore rumeno cl. 83, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, il quale dopo aver raggiunto l’abitazione dell’ex convivente con la quale aveva avuto un acceso diverbio, si scagliava con aggressione contro la pattuglia dei carabinieri sopraggiunta proprio per sedare la lite.

L’uomo, è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a p.u. e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando carabinieri di Sanremo.