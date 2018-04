Sanremo, nasce l’App ufficiale del calendario manifestazioni finanziata dalla tassa di soggiorno

Sanremo. Calendario delle manifestazioni in ritardo? No problem, arriva l’App ufficiale degli eventi del Comune.

La prima fase del progetto prevede la realizzazione dell’impalcatura digitale sufficiente alla messa in rete e poi un aggiornamento che dovrebbe portare, in sei mesi, al suo completamento definitivo.

L’App, per la quale non è stato ancora scelto un nome, dovrebbe essere lanciata a giugno e – come conferma l’assessore al turismo Marco Sarlo – verrà finanziata con gli introiti della tassa di soggiorno, se non quest’anno sicuramente il prossimo.

Le risorse verrebbero da quel 60% che deve essere utilizzato, in accordo con gli albergatori, per attività di promozione, nelle quali rientrerebbe anche l’applicazione.

Il restante 40% verrà investito dall’amministrazione per migliorare l’arredo urbano. I punti concreti di intervento passeranno prossimamente al vaglio della giunta.