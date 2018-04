Sanremo. Mobilitazione di soccorsi, oggi verso le 18 sul lungomare Vittorio Emanuele, per un’anziana disabile chiusa in auto. Non è ancora chiaro chi e perché l’avesse lasciata nell’autovettura parcheggiata (al sole con i finestrini chiusi), fatto sta che per farla uscire si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ad accorgersi della donna in difficoltà – sembra fosse in uno stato di semi-incoscienza – è stato un passante, che accortosi che la poveretta non riusciva ad azionare l’apertura della portiera ha subito chiamato i soccorsi.

Oltre ai pompieri, sul posto è intervenuto anche il 118 ed una pattuglia dei carabinieri, che si sono subito dati da fare per rintracciare chi era in auto con l’anziana: testimoni parlano di una donna.

Dopo che gli uomini del 115 hanno forzato l’auto per liberarla, la malcapitata è stata trasportata in pronto soccorso, in codice giallo di media gravità. Durante tutte le operazioni di soccorso, l’altro occupante del veicolo non si è fatto vivo e la donna non ha saputo fornire spiegazioni in merito, ne dire cosa era successo. Sul caso indagano i militari dell’Arma.