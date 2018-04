Sanremo, “MISS OVER 40/50 By Dany Animation”: vincono Valeska Cotza e Fiamma Russo

Sanremo. Sono Valeska Cotza e Fiamma Russo le vincitrici della quinta edizione del concorso di moda e bellezza “MISS OVER 40/50 By Dany Animation” ideato e organizzato proprio dallo staff sanremese di Dany Animation. Valeska e Fiamma hanno conquistato i voti decisivi della giuria di qualità. Le concorrenti che si sono aggiudicate una fascia nella categoria Over 40, con relativi premi sono state: Valeska Cotza, Valentina Berto, Lucia Castiglini, Anna Devito e Marilù Dos Santos. Nella Categoria Over 50, il podio è stato: al primo posto Fiamma Russo, al secondo Elena Secco e al terzo posto Ginevra Greco.

Erano molte le sfidanti che hanno preso parte al concorso amatoriale regalando emozioni e divertimento, nel locale Rolling Stone a Portosole di Sanremo, che ha registrato una grande affluenza di pubblico giunto da tutta la regione. Inoltre hanno sfilato alcune modelle fuori concorso con abiti marchiati Romantic Chic ; Tutte le acconciature sono state curate da “Max Hairdresser”. Foto di Gianni Lari. Coreografie di Verdiana Barbieri.