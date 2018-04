Sanremo. E’ di una giovane donna ferita il bilancio stradale avvenuto oggi verso le 13.30 in corso Cavalotti.

Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, la ragazza a bordo del suo scooter, proveniente da levante all’altezza di Villa Ormond, stava superando una Maserati Ghibli bianca che in quel momento stava svoltando a sinistra per via Nobel.

L’urto inevitabile ha proiettato la giovane per metri sull’asfalto fino ad andare a sbattere con la schiena sul marciapiede al lato sinistro della strada. La scooterista è stata soccorsa dagli equipaggi di automedica e Croce Verde Sanremo. Dopo le prime cure di emergenza, è stata trasportata al pronto soccorso del Borea. Ha riportato una frattura alla gamba e altri traumi in via di valutazione.