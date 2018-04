Sanremo, manutenzione straordinaria nella frazione di Poggio: sopralluogo dell’assessore Giorgio Trucco

Sanremo. L’assessore ai lavori pubblici Giorgio Trucco si è recato a Poggio accompagnato dalla consigliera Adriana Cutellè e da Massimo Donzella, esponente Dem.

“Nella frazione il sopralluogo ha portato alla verifica degli interventi di straordinaria manutenzione da realizzarsi nei prossimi 12 mesi, spiega Donzella. Si tratta di una particolare attenzione da dedicare alle frazioni secondo quanto programmato dall’amministrazione Biancheri.

L’elenco dei lavori riguarda il completamento del parcheggio ( ex campo sportivo), l’intervento di messa in sicurezza dell’area del cimitero che ha subito un cedimento nella parte dove si trovano i loculi. Il ripristino della struttura dei campi da bocce, la sistemazione della pavimentazione dei giardini pubblici dove si trovano i giochi per bambini.

Ancora il ripristino e la verniciatura della pensilina e dei bagni pubblici posti nella piazza, l’eventuale installazione di dossi all’ingresso del paese. L’assessore si è reso disponibile a valutare le priorità che gli sono state rappresentate in modo tale da portare a buon fine quei lavori che potranno garantire la sicurezza ed una migliore fruizione delle aree pubbliche”.