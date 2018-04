Sanremo, lunedì 23 aprile al via la prima edizione del Festival delle erbe della Liguria

Sanremo. Grande interesse per Sonia Baldoni, la ‘Sibilla delle Erbe’ e di Michele Meomartino presidente dell’associazione “Vivere con gioia” e organizzatore dei Festival delle Erbe.

Partirà lunedì prossimo e durerà tre giorni il primo Festival delle erbe organizzato da Olis Eventi e dalle Case delle Erbe che si svolgerà a Sanremo nell’ambito della manifestazione La Forza della Natura dedicata a Libereso Guglielmi, in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla. Molti gli eventi in programma che coinvolgono anche i protagonisti locali del mondo delle erbe spontanee: Sonia ALLAVENA, Rudy VALFIORITO, Doriana FRASCHIROLI, le sorelle Cugge dell’Antica Distilleria della valle Argentina, Fabrizio DALDI, Marco DAMELE e Silvia CIUFFARDI.

Grande attesa anche per l’arrivo di Maria Sonia Baldoni, conosciuta come la “Sibilla delle Erbe”, che si occupa di diffondere e tramandare le sue conoscenze acquisite in trentacinque anni di attività e maturare nei campi e nei fienili. In oltre 20 anni di attività ha girato l’Italia da nord a sud, tenendo corsi di riconoscimento di erbe spontanee commestibili e officinali. Grazie al suo impegno, è stato realizzato il primo lavoro di mappatura delle case delle erbe, luoghi dove vivono, abitano, lavorano persone che riconoscono e raccolgono le erbe spontanee e le usano quotidianamente nella loro cucina o nelle loro attività. Le Case delle Erbe non sono necessariamente una struttura fisica, ma possono identificare anche un’associazione, un gruppo di amici e di persone che operano in un territorio e che si rendono disponibili ad accogliere nuove persone che intendono imparare a riconoscere e usare la meravigliosa abbondanza che la natura ci offre. L’attività di Sonia Baldoni, molto simile a quella svolta da Libereso, è orientata a promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e il recupero delle tradizioni italiane sugli usi culinari e curativi delle erbe spontanee.

“Riconoscere ciò che la natura liberamente ci regala, permette di cogliere l’abbondanza e riconoscerne gli innumerevoli doni, liberando il nostro cuore dalle preoccupazioni della scarsità – commenta la Sibilla delle erbe – e nell’abbondanza della natura scandita dai suoi ritmi, si trova la cura e il balsamo per la nostra animai”

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori il riferimento è Michele Meomartino (393.2362091 – 339.6710189) ed il dettaglio del programma può essere seguito in diretta sulla pagina Facebook: Festival delle erbe

FESTIVAL DELLE ERBE

della Liguria – 1° Edizione

dal 23 al 25 Marzo 2018

________________________________________________________________________

Programma Generale

LUNEDI 23 APRILE

BENESSERE OLISTICO

Ore 10.00 – 11.00

● Happiness Program: l’Arte del Respiro

Serena FERRARIS

Ore 11.00 – 12.00

● T’ai Chi Ch’uan

Giulio MARCHETTI

SPAZIO BIMBI

Ore 10.00 – 12.00

● Ludoteca dei fiori

Barbara Susanna COLOMBO

PERCORSO ERBORISTICO

Ore 11.00 – 13.00: ● Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 15.00 – 16.00: ● Catalogazione delle erbe raccolte

Maria Sonia BALDONI

LABORATORI

Ore 15.00 – 16.10

● La pasta della strega: con erbe spontanee e aromatiche

A cura della Casa delle Erbe di Triora

Ore 16.10 – 17.20

● Panificazione naturale con lievito madre

Ricette di dolci e salati della tradizione ligure

Giulia BIANCHI e Cristian FUMAGALLI

Ore 17.20 – 18.30

● Fiori di Bach

Barbara Susanna COLOMBO

CONFERENZE / PRESENTAZIONI

Ore 18.30 – 19.10

● Api, Flora e Biodiversità nel Ponente

Sonia ALLAVENA

Ore 19.10 – 19.50

● Erbe nella tradizione e nel territorio della provincia di Imperia

Rudy VALFIORITO

Ore 19.50 – 20.30

● La Raccoglitrice: storie di donne, di erbe e di vita nei boschi

Antonio D’ANDREA

______________________________________________________________________

MARTEDI 24 APRILE

PERCORSO ERBORISTICO

Ore 11.00 – 13.00: ● Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 15.00 – 16.00: ● Catalogazione delle erbe raccolte

Maria Sonia BALDONI

SPAZIO BIMBI

Ore 10.00 – 12.00

● Ludoteca dei fiori

Barbara Susanna COLOMBO

LABORATORI

Ore 15.00 – 16.10

● Cucina alle Erbe

Karin RAUER e Rainer SIEBER

Ore 16.10 – 17.20

● Imparar di fiori ed erbe! Laboratorio pratico per imparare a riconoscere, raccogliere, conservare ed utilizzare le erbe officinali

Doriana FRASCHIROLI

Ore 17.20 – 18.30

● Belle…di natura! Laboratorio pratico per imparare a realizzare oleoliti e pomate a base di erbe officinali ed ingredienti naturali e tanti consigli per essere davvero belle…naturalmente

A cura dell’ Azienda Agricola CASTELLARONE

CONFERENZE / PRESENTAZIONI

Ore 18.30 – 19.05

● La Lavanda Dell’ Alta Valle Argentina

A cura di Antica Distilleria CUGGE

Ore 19.05 – 19.45

● L’uso delle erbe spontanee in agricoltura biodinamica

Fabrizio DALDI

Ore 19.45 – 20.30

● Agrobiodiversità e antiche varietà locali, il recupero della cipolla egiziana ligure

Marco DAMELE

______________________________________________________________________

MERCOLEDI 25 APRILE

BENESSERE OLISTICO

Ore 10.00 – 11.00

● Scoprire lo Yoga del Kashmir

Andrea ALBORNO

Ore 11.00 – 13.00

● Bowtech (Trattamenti)

Claudia LAURA e Andrea ALBORNO

SPAZIO BIMBI

Ore 10.00 – 12.00

● Ludoteca dei fiori

Barbara Susanna COLOMBO

PERCORSO ERBORISTICO

Ore 11.00 – 13.00: ● Raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee

Ore 15.00 – 16.00: ● Catalogazione delle erbe raccolte

Maria Sonia BALDONI

LABORATORI

Ore 15.00 – 16.10

● Workshop di creatività musicale e artistica

Luka ZOTTI

Ore 16.10 – 17.20

● Profumi ed emozioni: l’Aromaterapia energetica

Rosella RASORI

Ore 17.20 – 18.30

● Naturalmente… Dolce (Laboratorio di Pasticceria Naturale)

Silvia CIUFFARDI

CONFERENZE / PRESENTAZIONI

Ore 18.30 – 19.10

● E’ la Natura che ha ragione

Fabrizio ACTIS

Ore 19.10 – 19.50

● C’era una volta il pane (Reading Multimediale)

Michele MEOMARTINO

Ore 19.50 – 20.30

● Concerto Meditativo ZhEN & Bagno di Suoni

Luka ZOTTI