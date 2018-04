Sanremo, l’Orchestra Sinfonica si aggiunge all’ordine del giorno del consiglio comunale

Sanremo. All’ordine del giorno del consiglio comunale, già convocato, con nota Prot. Gen. n. 26462 del 10 aprile, in adunanza ordinaria, nella solita sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue in corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 23 aprile in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale, il seguente punto:

Commissione consiliare speciale sulla fondzione Orchestra Sinfonica di Sanremo- relazion illustrativa del presidente.