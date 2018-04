Sanremo. Stazione degli autobus in tilt per una rissa scoppiata a bordo di una corriera della Riviera Trasporti che ha scaricato in autostazione, nelle mani di polizia e carabinieri, i suoi protagonisti verso le 13.

Futili motivi sarebbero alla base del litigio che ha visti coinvolti una coppia di italiani e una famiglia di origini straniere in viaggio sulla linea proveniente da Taggia. Prima un diverbio poi le escandescenze, sfociate in calci e sberle volate tra i passeggeri.

Sanremo, litigio sull'autobus finisce in rissa, intervengono polizia e carabinieri







A farne le spese maggiori una giovane ragazza che è stata colpita al volto da una manata e quindi affidata alle cure dei sanitari di Sanremo Soccorso.

Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine proseguono mentre, vista l’ora di punta, si accumulano i ritardi delle corse.