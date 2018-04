Sanremo, litiga con la ex moglie poi aggredisce i carabinieri: a processo straniero pregiudicato

Oggi pomeriggio, i carabinieri dell’ aliquota radiomobile hanno arrestato in flagranza un tunisino 33enne (B.M.A. le iniziali) residente 9in città. E’ un pregiudicato, che è inito in manette per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo era andato sotto casa dell’ex moglie in via Martiri delle Libertà ed aveva iniziato a litigare con lei. All’arrivo dei militari li ha aggrediti. Ora è in camera di sicurezza a Comando di Villa Giulia. Domani verrà processato per direttissima in Tribunale a Imperia.