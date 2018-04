Sanremo, l’istituto Marconi alla celebrazione del 25 aprile

Sanremo. Nella giornata di ieri a Pian di Nave dopo il tradizionale corteo da p.zza Colombo, sono intervenuti alunni delle scuole in presenza delle Istituzioni per commemorare i caduti della Resistenza. L’Istituto Marconi di Sanremo ha inviato una sua rappresentanza delle classi quarte, per leggere una riflessione sulla Costituzione e per sottolineare il valore perenne della pace e della libertà.

Si ringrazia Amelia Narciso, presidente Anpi Sanremo, per la sua dedizione nel portare alle giovani generazioni il messaggio sempre attuale della Resistenza partigiana, come momento imprescindibile della nostra storia. Guardare al passato per costruire il presente e il futuro è la grande sfida della scuola e della società, alle quali spetta il dovere di garantire ai giovani formazione, educazione egualitaria, sicurezza, stabilità come sancito dai padri costituenti.

Si ringrazia la dirigente scolastica Anna-Rita Zappulla che ha favorito l’intervento degli alunni.