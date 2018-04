Sanremo, l’interrogazione di Lombardi e Berrino al presidente del consiglio comunale

Sanremo. Scrivono Luca Lombardi e Gianni Berrino (Fratelli d’Italia).

“I sottoscritti Consiglieri,

PREMESSO che è pervenuta Raccomandata presso il Nostro Ente e ad Amaie Spa a firma Avv.Abbagnano in nome e per conto dell’Associazione Amici di San Romolo , in persona del Presidente pro tempore Gullone Rocco ed inviata in data 05.03.2018;

CONSIDERATO che da circa un anno “Amaie” sta installando nuovi contatori nelle zone di San Romolo e Borello, modificando il rapporto contrattuale con gli utenti;

CHE quest’inverno sembrerebbe che i tre quarti del totale dei nuovi contatori, molti dei quali coibentati, si sono rotti a causa del gelo, circostanza che ha creato non solo disagi e disservizi per le famiglie ma ha messo in pericolo, proprio per la fuoriuscita di acqua sulla carreggiata, coloro che vi transitavano; tutto ciò perché i nuovi contatori, identici a quelli installati in zona costiera, non sembrerebbero adeguati alle temperature di queste zone collinari che nel periodo invernale si aggirano anche intorno a -7/-9 gradi ;

RILEVATO che Amaie ha provveduto a sostituire i contatori rotti con altri che, avendo le stesse caratteristiche dei precedenti, ad ogni ondata di freddo potrebbero essere nuovamente a rischio rottura con buona pace degli utenti proprietari che devono cambiarli, naturalmente a spese proprie;

CHE di tale notizia ne è anche stata data ampia diffusione sui “Social” attraverso Gruppi Facebook come il noto “Sei di Sanremo se…”

RICORDATO che esistono tipologie di contatori a secco antigelo, più adatti alle basse temperature ed allo stesso tempo garantirebbero in caso di freddo una più facile lettura dei consumi;

EVIDENZIATO che “Amaie” ha addebitato agli utenti, pur non avendo alcuna responsabilità del danno, il costo di 70 € +IVA dei nuovi contatori;

INTERROGANO

Il Sindaco e la Giunta

per conoscere se il Comune intende intervenire presso Amaie spa , sua società partecipata, affinché:

• la stessa valuti di sostituire, a spese proprie, i contatori appena cambiati con contatori a secco antigelo;

• agli utenti, cui prossimamente verrà cambiato il contratto da forfettario a contatore, vengano installati solo contatori a secco antigelo se ritenuti più idonei per quelle temperature,

• venga decurtata dall’importo della prossima bolletta la cifra di 70 € + IVA addebitata all’utenza per la sostituzione”.