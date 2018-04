Sanremo, l’inaugurazione della manifestazione “La Forza della Natura” al Forte di Santa Tecla

Oggi alle ore 11.00 prende il via la manifestazione “La Forza della natura” che proseguirà fino al 1 maggio

È la seconda edizione dedicata a Libereso Guglielmi che per 12i giorni animerà la fortezza di Santa Tecla proponendo 5 mostre, 64 incontri ed il primo Festival delle Erbe della Liguria

La manifestazione ha il patrocinio degli Assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Sanremo e del del MiBACT Polo Museale della Liguria

Questo il programma di oggi venerdì 20 aprile

Ore 11.00 inaugurazione mostr di Rosaria Torquati con autorità cittadine

Ore 11.30 Presentazione “Premio Letterario Lions, dedicato a Italo Calvino” a cura di The Lions International e Lions Club Nizza Monferrato

Ore 16.30 presentazione libro “Herbae et Horbi” di Roberto Ferretti con ricette e disegni di Libereso

Ore 17.30 “La biodiversità vegetale presente sul pianeta” a cura del professor Roberto Molinaro e studenti dell’Istituto Aicardi Sanremo

Ore 18.30 “Donne e Agricoltura nel Ponente Ligure” a cura di Istituto Aicardi Sanremo

Temi della seconda edizione

L’Anno del Cibo

Il 2018, Anno dei Cibo italiano, nasce da una direttiva del Ministro per esaltare il patrimonio enogastronomico italiano e la cucina di qualità, rendendoli strumenti di scoperta di una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale. Patrimonio ricchissimo, grazie alla differenziazione dei sapori e delle varietà degli stessi alimenti, figli della straordinarietà geografica e storica dell’Italia. In questo caso, declineremo l’esperienza di Libereso partendo dal suo ultimo libro di ricette e sottolineando l’importanza del cibo per salute e qualità del vivere, per una maggiore sostenibilità dei territori nella produzione alimentare e nell’innovazione, ma sempre con un occhio di riguardo alla tradizione.

Calvino

Si svilupperà con diverse iniziative: la presentazione del concorso promosso dal Lions in apertura, la lettura del racconto un pomeriggio Adamo e un ricordo di Eva Mameli, la mamma di Italo, in occasione del suo 40 anniversario della morte avvenuta il 31 marzo 1978.

Le mostre inaugurate oggi

• “Teli di Canapa” a cura di Rosaria Torquati

• “I fumetti di Libereso” a cura di Ryan Logico

• “La forza della terra” a cura di Carmen Spigno

• “Le piante aromatiche e officinali” a cura di istituto Aicardi