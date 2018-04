Sanremo, lezioni gratuite di disegno al Circolo Zoé di via Carli 24

Sanremo. Grande partecipazione soprattutto di stranieri. Le lezioni di disegno gratuite che il maestro Francesco Mancini offre a chiunque abbia passione, ancora prima che predisposizione e talento, sono sempre più frequentate con il passare del tempo.

Le lezioni si svolgono nella sede del Circolo Zoé, di via Carli 24, un’associazione culturale e artistica e per la divulgazione dell’alimentazione vegana e vegetariana. La proposta e l’organizzazione sono dell’associazione che, a sua volta, promuove l’arte e artisti di vari campi e settori oltre ad essere protagonista anche in iniziative a carattere sociale ed etico.

Mancini riesce a far dipingere i suoi allievi nel giorno stesso. “Anche uno che si ritiene negato – spiega – “Chi viene se ne va a casa non solo con il suo quadro ma anche con nozioni pittoriche che gli saranno utili in seguito. Il mio metodo di insegnamento è molto particolare”. Allievi del maestro hanno vinto dei primi. Anche uno da 100 mila euro a un ‘Go talents’. Mancini sa scoprire e valorizzare i talenti che spesso restano nascosti.

“Francesco Mancini – dice la presidente dell’associazione, Gioia Lolli – è un grande uomo prima e un grande artista poi. Per questo non mi stupisce come le sue lezioni abbiamo riscontri così positivi. A frequentarle ci sono anche molti stranieri. Mancini oltre ad essere un maestro d’arte è un maestro di vita. Conosce il mondo e le persone, dai poveri ai ricchi, da quelli di colore ai bianchi, all’estero e in Italia”. Le lezioni sono in programma dal lunedì al giovedì, dalle 11,30 alle 18,30.