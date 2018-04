Sanremo, le celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile

Sanremo. Mercoledì 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione con il seguente programma:

• ore 9.30, piazza Colombo: formazione del corteo, partecipazione del Corpo Bandistico “Città di Sanremo”

• ore 9.45: sfilata in via Matteotti, corso Mombello. Sosta e deposizione delle corone al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e al Monumento alla Resistenza.

Ai giardini Gino Napolitano, si svolgerà la cerimonia con il seguente programma:

• ore 10.15: benedizione per i Caduti, preghiera per la pace

• ore 10.30: “preghiera del ribelle” interpretata da Franco D’Imporzano

• ore 10.45: interverranno sulle tematiche della Resistenza una studentessa della scuola media statale “Dante Alighieri” (tema della pace) e gli alunni dell’IIS Marconi (tema della Costituzione)

• ore 11: saluti dell’Amministrazione comunale

• ore 11.15: orazione ufficiale tenuta dall’avv. Ersilia Ferrante, attivamente impegnata in associazioni cittadine culturali e di promozione sociale

La cerimonia si concluderà con l’esecuzione di “Fischia il vento” da parte del corpo bandistico “Città di Sanremo”. Si invita la cittadinanza ad esporre il Tricolore.