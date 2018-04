Sanremo. Anche la Maison sanremese Daphné sostiene le manifestazioni d’eccellenza del ponente ligure e accompagna l’annuale edizione del Rallye di Sanremo con uno speciale foulard in seta che celebra i 90 anni di storia del Rallye Automobile Sanremo e una fragranza creata in esclusiva per l’evento sportivo.

Il foulard in twill di seta raffigurante auto e fiori è un omaggio che la Maison sanremese ha dedicato alla città dei fiori e dello sport, parte della nuova collezione dedicata a Sanremo Città Europea dello Sport proclamata nel 2018.