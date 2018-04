Sanremo, la “Storia della resistenza imperiese” alla sede della Federazione Operaia

Sanremo. Sabato 28 aprile alle 17 alla Federazione Operaia, via Corradi 47, il primo appuntamento del ciclo “Storia-storie di ieri e di oggi. Memoria contemporaneità territori.”

La Cgil della Provincia di Imperia, l’Anpo di Sanremo e la Federazione operaia sanremese hanno promosso un ciclo di incontri per sottolineare il dovere morale e civile di ricordare la nostra storia, quella grande come quella quotidiana delle persone e della comunità locali, per comprendere i temi e le questioni dell’oggi, ragionando in una prospettiva di “sguardo lungo” sul futuro.

Si inizia sabato 28 aprile alle 17 -in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione- con la presentazione del V° e ultimo volume della storia ddella resistenza imperiese di Francesco Biga e Ferruccio Iebole, a cura di Vittorio Detassis e, per la parte iconografica, Roberto Moriani.

Il saluto iniziale sarà dato da:

Fulvio Fellegara Segretario Provinciale Cgil Imperia

Dario Biamonti Presidente Federazione Operaia

Il volume che sarà presentato è il quinto e ultimo di una corposa Storia della Resistenza Imperiese scritta con passione da Francesco Biga, instancabile indagatore della locale storia contemporanea, focalizzando la sua attività di studioso alla documentazione e ricostruzione delle vicende della Resistenza imperiese.

Questo ultimo capitolo conclusivo, comprensivo anche della parte storica relativa all’Albenganese (territorio anch’esso compreso nella I Zona Operativa della Resistenza ligure, con l’Imperiese e tutto l’estremo Ponente Ligure), è stato completato con la collaborazione di Ferruccio Iebole, Vittorio Detassis, Roberto Moriano e Giuseppe Fragalà.

Esso riguarda nella prima parte la lotta armata nei borghi e nelle città costiere contro i nazifascisti condotta in massima parte dalle formazioni SAP (Squadre di Azione Patriottica) e nella seconda e terza parte la lotta politica, sociale e civile promosse soprattutto dai Comitati di Liberazione Nazionale (CNL), dei quali vengono ripercorse le travagliate vicissitudini città per città, comune per comune.

Questo volume è stato pubblicato con il sostegno ed il contributo essenziale della Coop Liguria.

Saranno presenti ed interverranno:

Giovanni Rainisio Presidente Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia

Ferruccio Iebole Coautore del Volume

Vittorio Detassis Curatore del volume

Giuseppe Fragalà collaboratore raccolta foto.

Interverrà inoltre Enzo Bertolino, Direttore Politiche sociali di Coop Liguria. E’ previsto anche un intervento sulla resistenza dimenticata degli italiani all’estero a cura di Rodolfo Amadeo della Cgil Imperia.