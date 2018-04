Sanremo, la rassegna promossa dalla Cgil e dall’Anpi per la festa della Liberazione

Sanremo. Memoria e contemporaneità, con una forte attenzione al territorio: questi sono gli elementi della rassegna culturale storia e storie, memoria contemporaneità, territori, promossa da Cgil Imperia, Anpi Sanremo e Federazione Operaia Sanremese e curata da Daniela Cassini.

Il dovere di ricordare la nostra storia, la grande storia come quella quotidiana delle persone, per meglio comprendere l’evoluzione della nostra società, la necessità di affrontare i temi e le questioni dell’oggi, con linguaggio leggero ma ragionando in una prospettiva di “sguardo lungo” sul futuro. Voci importanti del giornalismo e della società ci racconteranno storie, avvenimenti, mutamenti.

Si inaugura il 28 aprile con la storia della Resistenza imperiese e la presentazione dell’ultimo volume, il quinto.

E poi il tema emigrazione italiana all’estero di inizio ‘900 con le lettere tratte dal libro di Laura Marvaldi e la voce degli attori del Teatro dell’Albero (3 maggio). Spazio alle ribellioni giovanili in diversi periodi storici recenti, da un amore partigiano ai giovani del movimento situazionista (19 maggio), fino alle donne protagoniste con schegge di autobiografie femministe (26 maggio), con una incursione nel mondo social e storie metropolitane (11 maggio).

Si conclude il 7 giugno con l’analisi dell’invecchiamento della popolazione e le relative problematiche, con un occhio rivolto ai giovani e al futuro.

La rassegna si ispira e si inserisce a pieno titolo nella manifestazione nazionale Il maggio dei libri, campagna nazionale promossa dal Mibact a favore della lettura e della crescita personale culturale e civile, quest’anno dedicata alla lettura come libertà, alla lingua come strumento di identità e al 2018 anno europeo del patrimonio culturale, materiale ed immateriale.

Tutti gli appuntamenti si tengono presso la federazione operai di Sanremo, via Corradi 47 alle 17.