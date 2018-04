Sanremo, la raccolta porta a porta durante le festività del 25 aprile e 1° maggio

Sanremo. Amaie Energia e Servizi srl comunica che durante le festività di mercoledì 25 aprile e martedì 1° maggio i servizi di raccolta dei rifiuti “porta a porta” sia per le utenze domestiche che per utenze non domestiche rimangono invariati, compreso il posizionamento dei mezzi nelle zone centrali della città, come da calendario.

Gli ecopunti del centro cittadino (S. Francesco, Muccioli, S. Costanzo, Sardi) sono aperti secondo l’orario ormai consolidato.

SI INFORMA CHE:

1. saranno aperti eccezionalmente anche gli “Ecopunti 2 minuti” di Levante e di Ponente dalle 16 alle 20 per consentire a chi lascia la città (soli utenti domestici) di poter conferire qualsiasi tipologia dei 5 rifiuti differenziati (umido, carta, plastica/metalli, vegetali, vetro) oltre all’indifferenziata

2. rimarranno chiusi gli ecocentri (Centri di raccolta dei rifiuti differenziati) di Valle Armea e Coldirodi.

E’ garantito il servizio call center al n° VERDE 800 310 042 dalle 9 alle 13

E’ chiusa la distribuzione dei Kit al PALAFIORI (c.so Garibaldi). Altre info: www.amaie-energia.it/igieneurbana . https://www.facebook.com/amaiesrl

Contatto e-mail: portaaporta@amaie-energia.it